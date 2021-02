Amazonas pode ter 1/3 da população vacinada até março

O governador do Amazonas, Wilson Lima falou sobre o avanço das articulações junto ao Ministério da Saúde para ampliação vacinal no Estado. | Foto: Divulgação

Manaus - “Acabei de saber que o Ministério da Saúde vai submeter ao PNI (Plano Nacional de Imunização) a proposta para que a vacinação contra Covid-19 no Amazonas alcance logo 1/3 da nossa população. Esse foi um dos assuntos que tratei pessoalmente com o ministro (Eduardo) Pazuello, na sua última vinda ao estado”, ressaltou Wilson Lima, em post no Twitter.



O anúncio do governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta sexta-feira (05/02), por meio de suas redes sociais, trata sobre o avanço das articulações junto ao Ministério da Saúde para ampliação vacinal contra à Covid-19 no estado.

Doses

De acordo com o governo do Amazonas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresentou proposta ao PNI e à Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária para que o Amazonas receba doses suficientes para vacinar um terço da população contra a Covid-19, até o mês de março.

1,3 milhão de pessoas vacinadas

Em entrevista a uma emissora de televisão, na manhã desta sexta-feira (05/02), o assessor especial do Ministério da Saúde, Aírton Soligo, adiantou a proposta do ministro. “Nesse momento o ministro Pazuello, que conhece a realidade local, está submetendo a proposta ao Plano Nacional, à Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Com a chegada dos insumos do Butantan e da Fiocruz, será possível termos um número bom de vacinas já em fevereiro e março. A proposta é que um terço da população amazonense – nós estamos falando de mais de 1,3 milhão de pessoas – sejam vacinadas até o final de março”, afirmou Soligo.

Anuência de outros estados da federação

O assessor disse ainda que será necessário ter a anuência dos demais governadores da nação, no entanto ele vê como uma possibilidade positiva . " É um sentimento generalizado no Brasil de que é preciso resolver o problema no Amazonas, conter a nova cepa, para que ela não se espalhe rapidamente no Brasil” , acrescentou o assessor especial do Ministério da Saúde.