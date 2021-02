Ifam abre 800 vagas para cursos de graduação

Os candidatos devem ler os editais com atenção, observando vagas, cursos, link de inscrição, seleção e classificação | Foto: Divulgação





O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) publicou nesta sexta-feira (05) os editais do processo seletivo dos cursos de graduação. São ofertadas mais de 800 vagas para os campi Manaus Centro, Manaus Distrito Industrial, Manaus Zona Leste, Parintins e Presidente Figueiredo. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas nos dias 08 a 28 de fevereiro deste ano, exclusivamente pela internet.

Foram disponibilizados dois editais (análise de notas do ensino médio e notas do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem). Podem concorrer a uma das vagas do processo seletivo, portadores do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, candidatos cursando o 3º ano do ensino médio com previsão de conclusão do ano letivo de 2020 até no máximo a data de matrícula estipulada pelo campus para o qual o realizou a inscrição, e candidatos que realizaram o Enem (2017, 2018 ou 2019).

Os candidatos devem ler os editais com atenção, observando vagas, cursos, link de inscrição, seleção e classificação, lista de espera, documentação para inscrição e matrícula e os anexos. A publicação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 19 de março de 2021. O início das aulas ocorrerá de acordo com o calendário acadêmico de cada Campus, ainda a ser definido.

*Com informações da assessoria