Manaus ultrapassa a marca de 50 mil vacinados contra a Covid-19

Mais de 50 mil pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19, na capital, até as 17h, desta sexta-feira. Desde o dia 19/1, a Prefeitura de Manaus vem realizando a campanha de imunização com a utilização de dois tipos de vacina: a Coronavac e a AstraZeneca/Oxford. Nessa primeira etapa, de acordo com o que estabeleceu o Ministério da Saúde, estão sendo vacinados trabalhadores de saúde e idosos a partir dos 70 anos.

“É uma conquista importante e a prefeitura avança na imunização de sua população. Nossas equipes da Semsa (Secretaria Municipal de Saúde) estão empenhadas em garantir que a vacinação seja rápida e tranquila. À medida em que recebermos mais doses, iremos antecipando datas e ampliando os grupos a serem imunizados, conforme o que foi definido pelo Ministério da Saúde. Nosso objetivo é deixar a população protegida dessa doença e vamos conseguir”, afirmou o prefeito David Almeida que acompanha, em tempo real, os registros pelo “vacinômetro”.

Acesso

Para dar mais celeridade à vacinação, a Semsa estabeleceu nove pontos descentralizados, de modo a facilitar o acesso do público-alvo dessa etapa, funcionando em todas as zonas da cidade. Além disso, pela capacidade de atendimento dos postos, a coordenação da campanha antecipou datas de início de vacinação em dois grupos, os de 75 a 79 anos, que iniciaria nesta quinta-feira, 4, mas começou no dia 31/1; e os idosos de 70 a 74 anos, com comorbidades específicas, que teve início nesta sexta-feira, 5, adiantada em cinco dias. Os idosos residentes na zona rural estão sendo vacinados desde o último dia 2, e os acamados começaram a receber a vacina em domicílio, na quarta-feira, dia 3.

De acordo com dados do Vacinômetro, nesta sexta-feira, 289 vacinadores estavam trabalhando em 84 locais de vacinação, distribuídos nos nove pontos. O maior número de vacinados, até o momento, foi registrado na Universidade Paulista (Unip), zona Centro-Sul, com 8.830 pessoas imunizadas; seguido do Clube do Trabalhador do Sesi-AM, na zona Leste, com 7.432 vacinados; e o balneário do Sesc-AM, na zona Oeste, com 6.463 imunizados.