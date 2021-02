Vítima de atropelamento, homem morre na avenida Torquato Tapajós

O condutor do carro que atingiu a vítima prestou socorro e permaneceu no local até a chegada das autoridades | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, ainda não identificado pela polícia, morreu na noite desta sexta-feira (5), após ser atropelado por um carro na avenida Torquato Tapajós, bairro Novo Israel, zona norte de Manaus.

O condutor do carro que atingiu a vítima prestou socorro e permaneceu no local até a chegada das autoridades, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo o relatório do Instituto Médico Legal (IML), a vítima tinha entre 25 e 30 anos, pele parda e sem tatuagens.

Uma equipe da 18º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada no local para atender a ocorrência e o IML realizou a remoção do corpo.

