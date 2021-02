Governo do Amazonas prepara distribuição das 96.200 doses da CoronaVac

O novo lote possibilitará a imunização de todos os profissionais de saúde e idosos acima de 70 anos contra a Covid-19 | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - O Governo do Estado já começou, neste domingo (07/02), a preparação para distribuição das 96.200 doses da vacina CoronaVac enviadas pelo Governo Federal aos municípios do Amazonas. Os insumos chegaram a Manaus na manhã de hoje, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, seguindo diretamente para a área de armazenamento da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). O novo lote possibilitará a imunização de todos os profissionais de saúde e idosos acima de 70 anos contra a Covid-19, tanto da capital quanto do interior.

O lote de vacinas foi transportado de São Paulo até Manaus no voo 4780 da Latam Linhas Aéreas, que pousou em Manaus por volta das 9h30. O repasse faz parte da distribuição nacional de 2.905.600 doses do imunizante aos estados brasileiros. O carregamento seguiu, de caminhão, até à FVS-AM, onde foi alojado em um dos contêineres refrigerados do órgão.

A enfermeira do Departamento Epidemiológico da FVS, Angela Desirée, afirmou que o agendamento dos municípios, para retirada das doses na FVS, estará disponível a partir desta segunda-feira (08/02). Ela explica que a quantidade de doses destinada a cada localidade está sendo definida a partir de Nota Técnica.

“A partir de amanhã os municípios passam a agendar o dia e o horário, informando também qual é o representante que vem buscar. Os municípios estão informados que é necessária uma escolta para o deslocamento para o município, podendo ser particular ou do estado. Esse agendamento tem que ter uma antecedência de 24 horas, para que nós possamos organizar e preparar as vacinas para serem liberadas. O município de acordo com a sua logística é quem vai agendar”, explicou.

Doses

Esta é a quarta remessa de vacinas que o Ministério da Saúde destina ao Amazonas. Na primeira remessa do Ministério da Saúde, em 18 de janeiro, o Amazonas recebeu 282.320 doses da CoronaVac. No dia 23 de janeiro, outras 132.500 mil doses da AstraZeneca desembarcaram no estado. Em 25 de janeiro, o Amazonas recebeu 44.600 doses da CoronaVac.

Até o momento, a FVS distribuiu 454.279 doses de vacinas para o Amazonas e aguarda a retirada de 4.645 das remessas anteriores por parte dos municípios. O órgão também possui como reserva técnica 496 doses.

Do total de doses destinadas ao Amazonas nesta quarta remessa, conforme o Ministério da Saúde, 45.380 fazem parte do Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, proporcional a todos os estados. Outras 39.720 são do Fundo Estratégico criado com 5% do total de vacinas, usado para atender os casos prioritários mais graves da pandemia — e o Amazonas é o que está sendo beneficiado nesse momento.

A expectativa para a quarta remessa é imunizar 48.100 pessoas (dose 1 e dose 2), encerrando a imunização de profissionais da saúde e idosos acima de 70 anos, tanto da capital quanto do interior.

O secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, acompanhou a chegada das vacinas. Ele considera esta etapa um momento importante no combate à Covid-19, tanto para os trabalhadores que exercem a função na linha de frente quanto àqueles afastados por algum motivo.

“Os profissionais ficam com a segurança de estarem imunizados para continuarem exercendo sua profissão. Nós sabemos que muitos profissionais estão afastados por atestado, muitos têm comorbidades e não podem estar atuando e, quando são imunizados, eles começam a ter segurança para voltar à ativa com a garantia de saúde. Profissionais que são importantíssimos, tanto médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos e outros; quanto os trabalhadores da saúde, os profissionais da limpeza, os maqueiros, seguranças e administrativos, que estão diretamente vinculados à linha de frente no combate à pandemia”, destacou.

Ranking de vacinação

O Amazonas ocupa o segundo lugar no ranking nacional de quem mais vacinou. Em primeiro está o Distrito Federal (DF), de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo (Estadão), Folha de S. Paulo e UOL. Conforme dados parciais do Programa Nacional de Imunização da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (PNI/FVS-AM), já foram aplicadas 115.200 doses em todo o estado até este sábado (06/02).

Distribuição

O Ministério da Saúde começou a distribuição, no sábado (06/02), de 2.905.600 doses da vacina contra a Covid-19. A previsão é de que a distribuição esteja concluída até esta segunda-feira (08/02). A logística de distribuição das vacinas está sendo realizada por meio de aviões.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Butantan deve receber novo lote de insumos para vacina na quarta-feira

Amazonas vai receber mais 96,2 mil doses de vacina contra a Covid-19