Só em janeiro mais de 84 mil refeições foram distribuídas pelo Governo

Os serviços de alimentação coletiva ocorrem em quatro restaurantes na capital | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) distribuiu 84.700 refeições para a população de baixa renda na capital, por meio de cozinhas e restaurantes populares espalhados por diferentes zonas de Manaus.

Os serviços de alimentação coletiva ocorrem em quatro restaurantes localizados nos bairros Centro (zona sul), Compensa (zona oeste), Novo Israel (zona norte) e Jorge Teixeira (zona leste). Nessas unidades, ao todo, foram ofertadas 31.900 refeições. O cardápio inclui arroz, feijão, macarrão, salada e uma proteína variada (frango, carne, fígado, peixe e outros), ao valor simbólico de R$1.

Já as três cozinhas populares, localizadas no Rio Piorini (zona norte), Parque São Pedro (zona oeste) e Alfredo Nascimento (zona norte), complementam a oferta de alimentação segura e saudável oferecendo sopas.

Trabalho de distribuição não parou mesmo durante a pandemia | Foto: Divulgação/Secom

As cozinhas funcionam de segunda a sábado, das 11h às 13h, com a entrega das sopas. Nos restaurantes, as senhas para ter acesso às refeições começam a ser vendidas às 8h. Às 11h começa o horário do almoço, que se estende até às 13h, sempre de segunda a sexta-feira. Ambos estão funcionando apenas para a retirada do alimento em embalagens térmicas.

Balanço 2020

Um dos grandes desafios do Governo do Amazonas, em 2020, foi executar a política de segurança alimentar e nutricional voltada à população em situação de vulnerabilidade social, por conta da disseminação da pandemia. Mesmo assim, os restaurantes e cozinhas populares serviram 423.656 refeições e 741.941 litros de sopa, respectivamente, ao longo de todo o ano.

*Com informações da assessoria

