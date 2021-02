Mais 15 pacientes são transferidos para Paraíba para tratar a Covid-19

O embarque aconteceu às 13h, no Aeroporto de Ponta Pelada, zona sul de Manaus | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - Mais 15 pacientes foram transferidos para a cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, na tarde deste domingo (7). O objetivo é dar sequência ao tratamento da Covid-19 e desafogar o sistema de saúde do Amazonas.

O embarque aconteceu às 13h, no Aeroporto de Ponta Pelada, zona sul de Manaus. Todos os pacientes passaram por uma última avaliação médica e seguiram viagem para a cidade paraibana

Os pacientes transferidos estavam internados em cinco unidades de saúde da capital: 11 foram transferidos dos hospitais prontos-socorros 28 de agosto (6), Platão Araújo (4) e João Lúcio (1); e quatro foram transferidos dos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) José Lins (3) e Eliameme Rodrigues (1).

Ao todo, já foram feitas 526 transferências de pacientes infectados pelo coronavírus para outros estados. Dessas, 518 foram pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e oito foram pacientes oncológicos. Com o embarque de hoje, são 457 pacientes transferidos de Manaus e 51 pacientes transferidos do interior.

Essa é a terceira transferência para o estado da Paraíba e a segunda para a capital João Pessoa. Com a transferência de hoje, aquele estado já recebeu 45 pacientes do Amazonas.

