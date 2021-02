Idosos de 70 a 74 já poderão ser vacinados a partir desta segunda (8)

Integrantes dos grupos 4 e 5 de trabalhadores da Saúde poderão ser vacinados | Foto: Divulgação

Manaus - A prefeitura anunciou que vai estender a vacinação para todos os integrantes dos grupos 4 e 5 de trabalhadores da Saúde, a partir desta segunda (8). Os idosos da faixa etária dos 70 aos 74 anos, também poderão ser imunizados, pois Manaus já tem as doses necessárias da vacina AstraZeneca para esse grupo.

“Recebemos 59.210 doses da CoronaVac, o que vai nos permitir avançar na imunização, já estendendo a novos grupos, além de podermos vacinar todas as pessoas da faixa etária de 70 a 74 anos, independentemente de critérios clínicos específicos. Fico muito feliz em poder fazer esse anúncio. Se dependesse da nossa intenção, toda a população de Manaus já estaria sendo vacinada, mas precisamos aguardar o envio de vacinas pelo Ministério da Saúde." disse David Almeida, prefeito da cidade.

Vacinação já começa a partir desta segunda (8)

Esta remessa recebida pela Semsa corresponde a primeira e segunda doses e é suficiente para alcançar todas as pessoas do grupo 4, formado por trabalhadores das clínicas privadas multiprofissionais e das drogarias e farmácias, desde que sejam profissionais da saúde; e as do grupo 5, que são trabalhadores das sedes administrativas das secretarias de Saúde e do Complexo Regulador.

As doses para os 67% de idosos da faixa etária de 70 a 74 anos, mesmo os que não tenham nenhuma condição especial de saúde, são da AstraZeneca/Oxford.

“Até ontem (6/02), as equipes já haviam vacinado quase 60 mil pessoas. Todos os nossos servidores estão participando desse esforço conjunto para assegurar a imunização com a maior celeridade possível. Para isso, definimos postos, que foram sendo ampliados e, sempre que necessário, fazemos ajustes no processo para que tudo transcorra dentro da normalidade”, destaca a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Idosos a partir de 75 anos foram os primeiros a serem vacinados

Com a ampliação da vacinação para todos do grupo de 70 a 74 anos, não é mais necessário apresentar comprovação das condições clínicas anteriormente exigidas, mas apenas um documento de identificação original com foto e o CPF.

Confira quais são os postos de vacinação da Prefeitura de Manaus, com funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 16h:

Pessoas idosas e profissionais de saúde

Zona Norte

Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM

Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962 – bairro Colônia Terra Nova.

Zona Sul

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga, 4.390 – bairro Parque 10 de Novembro

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222- bairro Crespo

Zona Leste

Sesi – Clube do Trabalhador

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – bairro São José I

Zona Oeste

Balneário do Sesc

Avenida Constantinopla, 288 - bairro Alvorada

Zona Norte/Leste

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939 - bairro Cidade de Deus

Postos exclusivos para os profissionais de saúde

Zona Centro-oeste

Centro de Convenções – Sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – conjunto Dom Pedro no bairro Alvorada

Zona Sul

Hospital Beneficente Português

Avenida Joaquim Nabuco, 1.359 – Centro

Zona Centro-sul

Escola de Enfermagem / Ufam

Rua Teresina, 495 – bairro Adrianópolis

