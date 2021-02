Inauguração de novos leitos reduz fila de espera no Amazonas

Hospital Nilton Lins deve receber mais leitos nos próximos dias | Foto: Divulgação/Secom

Manaus- Nas nas últimas 24 horas, a fila de pacientes no aguardo de um leito de UTI caiu 12,5% no Sistema de Regulação do Estado, saindo de 568 pessoas, no sábado (6), para 497 neste domingo (7). Onze dias atrás, essa fila chegou a ter 659 pacientes, no dia 28 de janeiro, uma redução de 24,6%.

O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, explica que isso já é reflexo da abertura de novos leitos pelo Governo do Amazonas, que começaram a ocorrer desde o dia 26 de janeiro, com a reativação do Hospital Nilton Lins.A unidade passou a ofertar 103 leitos, sendo 81 clínicos e 22 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Dois dias depois, começou a funcionar a Enfermaria de Campanha do Hospital Delphina Aziz, que colocou mais 57 leitos clínicos exclusivos para a Covid-19 na rede.

Enfermaria de campanha do Hospital Delphina Aziz começou a funcionar em janeiro | Foto: Divulgação/Secom

Marcellus acrescenta que abertura de novos leitos está sendo possível à medida que a questão da falta de oxigênio vem sendo estabilizada nas unidades. A previsão é de abertura de mais de 100 leitos nos próximos dias no Hospital Nilton Lins, no Platão Araújo, no Delphina Aziz, entre outras unidades.

“Nós estamos voltando a ampliar leitos para UTI. A empresa fornecedora de oxigênio afirmou que nós podemos já abrir os 100 leitos de UTI, que estavam no nosso plano. E nós começamos a ativação desses leitos: 22 leitos no Hospital Nilton Lins já foram ativados e já estão começando a receber os pacientes; 23 leitos no Platão Araújo serão ativados amanhã, segunda-feira (08/02), a partir das 7h da manhã, começarão a subir os pacientes para o HPS Platão Araújo. Além disso, o Hospital Delphina Aziz abrirá 30 leitos de UTIs na área do centro cirúrgico”, explicou.

Os números do Complexo Regulador do Amazonas mostram que a fila de pacientes aguardando leitos para UTI, que chegou a ter 160 pessoas, neste domingo estava em 126. Com a abertura nesta segunda-feira de 23 leitos de UTI no Platão Araújo e as altas que acontecem diariamente, espera-se que mais pacientes possam ser atendidos.

Leitos no hospital Delphina Aziz também expandiu seus leitos | Foto: Divulgação/Secom

No sábado (06/02), o Hospital Delphina Aziz disponibilizou para a rede 48 leitos clínicos e 13 leitos de UTIs, que precisaram ficar bloqueados para manutenção na rede de gases da unidade.

“A fila não está parada. Ela tem esse movimento, que ainda foi represado pela questão do oxigênio e houve um acúmulo da necessidade de leitos, mas agora ela já começa a movimentar e, gradativamente, vamos reduzir esse número de pacientes na fila”, disse o secretário.

Reforço

Para reforçar as remoções, principalmente as resultantes de demanda judicial por UTI, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) está solicitando mais suporte de aeronave ao Ministério da Saúde. O Ministério da Defesa já auxilia o Estado com o transporte de pacientes leves e moderados para outros estados, fazendo em média duas viagens por dia.

Pacientes sendo encaminhados para outros estados | Foto: Divulgação/Secom

O Serviço de UTI Aérea do Estado também realiza em média três viagens por dia. Mas para dar maior vazão ao plano seriam necessários de 6 a 10 voos diários. As remoções dentro do Estado também são feitas pelo serviço de transporte sanitário terrestre (ambulância) da própria SES-AM.

*Com informações da assessoria

