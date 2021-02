Wilson Lima anuncia abertura de 23 leitos de UTI no Platão Araújo

Wilson Lima informou ainda que estão em processo de abertura na unidade cinco salas vermelhas | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus - Em pronunciamento nas redes sociais oficiais do Governo do Estado nesta segunda-feira (8), o governador Wilson Lima anunciou a abertura de 23 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Platão Araújo, na zona Leste de Manaus, para atendimento de pacientes com Covid-19.

O governador informou ainda que estão em processo de abertura na unidade cinco salas vermelhas, voltadas à assistência temporária para estabilização de pacientes graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

“Nós fizemos uma reforma no Hospital Platão Araújo, e hoje estamos abrindo 23 leitos de UTI e também estamos abrindo nos próximos dias mais cinco leitos na sala vermelha, que são aquelas unidades de cuidados intermediários. Só nas últimas duas semanas, fizemos a abertura de 160 leitos, e de outubro até hoje, saímos de 400 leitos para 1.400, ou seja, 1.000 leitos a mais no estado do Amazonas. Isso tem um impacto significativo na fila de espera, pois já conseguimos diminuir”, explicou o governador Wilson Lima.

O governador também destacou que estão em operação 22 miniusinas de produção de oxigênio, de um total de 69 que devem entrar em funcionamento no estado.

“Conseguimos montar 22 miniusinas de produção de oxigênio e, principalmente no interior, elas estão garantindo uma produção de algo em torno de 10 mil metros cúbicos, ao dia. Há uma outra usina que está sendo implantada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, isso aí também vai nos ajudar muito. Nossa meta é instalar 69 miniusinas, tanto na capital quanto no interior, para garantir a autossuficiência no abastecimento de oxigênio em algumas unidades”.

