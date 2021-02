Obras da UTI Neonatal da Maternidade Balbina Mestrinho são concluídas

| Foto: Divulgação/Seinfra

Manaus - As obras de reforma e ampliação da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) da Maternidade Balbina Mestrinho, situada no bairro da Praça 14, Zona Sul de Manaus, foram concluídas. A maternidade é considerada referência para gravidez de alto risco.

A nova Utin da Balbina Mestrinho contempla um posto de enfermagem, um novo sistema de climatização, vestiários, banheiros, recepção e salas de atividades, bem como coleta de leite, esterilização e conforto médico. Além disso, a unidade teve a capacidade ampliada de 10 para 24 leitos.

| Foto: Divulgação/Seinfra

Inserida no Programa de Obras Hospitalares, que realiza melhorias em todas as unidades de saúde da rede estadual, essa obra trouxe inúmeros benefícios para a saúde pública, dentre os quais maior velocidade no atendimento médico, aumento na capacidade de atendimento e, principalmente, um ambiente com maior conforto para bebês, mães e pais.

O Governo do Amazonas determinou à Seinfra a realização das obras de modernização e ampliação dos espaços e de ampliação no número de leitos da Balbina Mestrinho levando em conta que um hospital dedicado ao atendimento materno-infantil deve dispensar atenção especial a mães, pais e seus bebês. Os serviços realizados na unidade demonstram a preocupação do Governo do Amazonas com a humanização da saúde pública.

| Foto: Divulgação/Seinfra

Antes da UTI Neonatal, a Seinfra já havia entregado a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (Ucinca); e a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (Ucinco), que teve a capacidade de atendimento ampliada de 18 para 24 leitos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Saiba que unidades de saúde de Manaus procurar em suspeita de Covid-19

Covid-19: novos fisioterapeutas ampliam atendimento no Amazonas