Prefeitura realiza obras emergenciais em bairros da capital

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), está com frentes de obras emergenciais por toda a cidade, por determinação do prefeito David Almeida. Nesta segunda-feira (8), as principais ações são em locais onde não há nenhuma condição de trafegabilidade, como no ramal do Itaporanga, no bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital.

Por causa das chuvas, a área virou um atoleiro, impedindo a passagem de moradores e produtores rurais, que precisam escoar seus produtos. Trabalhadores da Seminf fazem a terraplanagem total da área e a previsão de conclusão do serviço é para o fim desta semana.

Ainda na Zona Norte, no bairro Monte das Oliveiras, o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, acompanhou o asfaltamento da rua Bom Jesus, em uma área de 100 metros. “Por alguns lugares que passamos temos algumas solicitações mais emergenciais, como é o caso aqui da rua Bom Jesus, onde as dificuldades são bem maiores para o morador Maicon Pereira, que necessita da cadeira de rodas para se locomover. Vamos atendendo aos poucos todas as demandas da população”, assegurou Rotta.

No bairro Cachoeirinha, zona Sul, a rua Codajás está sendo recuperada. A Seminf trabalha emergencialmente também na Policlínica Codajás (PAM da Codajás), que enfrentava dificuldades para receber os pacientes transportados por ambulâncias, por falta de trafegabilidade na área de acesso à unidade de saúde. A obra na policlínica será entregue até esta quinta-feira, 11.

Tapa-buracos

Nesta segunda-feira, máquinas e homens da Seminf atuam em uma obra de recapeamento em toda a extensão da avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona Oeste. No local, são utilizadas toneladas de massa asfáltica diariamente e a obra será entregue esta semana.

O trabalho da Seminf envolve o processo de fresagem, que é a retirada do asfalto antigo, para aplicação de duas camadas do novo asfalto, bem mais resistente. No Shangrilá, bairro Parque 10, zona Centro- Sul, as obras estão sendo feitas em todas as ruas, da primeira à sétima etapa do conjunto. Quatro vias já foram entregues, totalmente recuperadas, e os trabalhos continuam no local.

Na zona Norte, a rua Ayrton Senna, no bairro União da Vitória, recebe os trabalhos de tapa-buracos, que serão entregues em até três dias. A rua Uruguai, no Parque das Nações, que estava totalmente intrafegável, foi toda recuperada e será entregue nesta terça-feira, 9/2.

Ainda na zona Norte, bairro Santa Etelvina, a rua Governador Gilberto Mestrinho, principal via de passagem de ônibus do transporte coletivo no bairro, também estava completamente intrafegável para a passagem de coletivos. O local também apresenta riscos de desabamentos e está sendo aterrado pela Seminf, para em breve ser entregue à população.

*Com informações da assessoria