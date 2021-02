Prefeitura de Manaus anuncia que vai suspender carnaval deste ano

O decreto que será publicado pelo prefeito no Diário Municipal do Município | Foto: Divulgação/SEC

Manaus - A Prefeitura de Manaus comunicou na noite desta segunda-feira (8), que em virtude da pandemia do novo Coronavírus deverá suspender nos próximos dias as atividades ligadas ao Carnaval 2021.

Segundo a nota oficial, David Almeida irá anunciar e assinar o decreto suspendendo as folias na capital amazonense. A ação do prefeito também foi tomada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima que suspendeu o ponto facultativo do Carnaval no Estado previsto para os dias 15 e 16 de fevereiro, o que significa que não haverá feriado para o funcionalismo público que deve funcionar normalmente seguindo as medidas sanitárias.

A fiscalização e aplicação do decreto será feito pelas forças de Segurança do Estado, em conjunto com agentes do Procon-AM, das Vigilâncias Sanitárias do Estado e do Município e Guarda Municipal. Em caso de reincidência por realização de festa de carnaval, a multa será R$ 50 mil e interdição do estabelecimento.

O decreto que será publicado pelo prefeito no Diário Municipal do Município deverá dar mais detalhes das medidas que serão adotadas. Até a noite desta segunda-feira (8), 283.658 casos da doença foram registrados no Estado.

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 6.347 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 2.769.

