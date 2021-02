Mais quatro pacientes recuperados da Covid-19 retornam para Manaus

Eles retornaram das cidades de Teresina (PI) e Vitória (ES) | Foto: Divulgação/Faar

Na madrugada desta terça-feira (9), chegaram a Manaus mais quatro pacientes recuperados da Covid-19, que haviam sido transferidos para tratamento em outros Estados. Eles retornaram das cidades de Teresina (PI) e Vitória (ES), e desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

O Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), recepcionou e disponibilizou transporte até as casas.

Os pacientes chegaram cheios de emoção e saudades dos familiares. Dona Judith Medeiros, 79, era uma das pacientes recuperadas que estava ansiosa para chegar em casa e ver a todos os parentes, mas fez questão de lembrar dos amigos manauaras que também se trataram em Vitória e que lhe ajudaram.

"Assim que soube da possibilidade de transferência, logo eu aceitei. Eu recebi um excelente tratamento e também ganhei esses dois amigos, que foram anjos e me ajudaram bastante. Agora vou feliz ao encontro da minha família e grata a todos que contribuíram para isso", contou.

Os anjos que dona Judith falou são, os também recuperados da Covid-19, Arnóbio Augusto e Jair Tavares. Este último destacou a sua esperança de recuperação contra a doença e viu na transferência a oportunidade de cura.

"Eu estava em busca da minha cura e em Vitória eu consegui. Recebi um atendimento muito bom, dos enfermeiros aos médicos, todos excelentes. Então, graças a Deus, eu voltei curado e estou de volta para casa e vou poder rever a minha família".

Apoio

O Governo tem realizado, por meio do FPS, um apoio psicossocial para os pacientes e as famílias, atuando com 11 técnicos, um por estado, onde há pacientes do Amazonas, na prestação de auxílio necessário a todos.

“O nosso objetivo é amparar os nossos pacientes. Então, desde a unidade que eles estão se tratando até a chegada deles aqui, nós estamos acompanhando e os levando em casa. Essa ação é muito importante, porque o paciente se torna mais acolhido, seguro e isso contribui com a sua recuperação”, explicou a secretária executiva do FPS, Kathlen Santos.

Transferidos

Com o objetivo de desafogar a rede pública de saúde e prestar um melhor atendimento à população, desde o dia 15 de janeiro o Governo do Amazonas, em parceria com o Governo Federal, tem realizado a transferência de pacientes acometidos da Covid-19 para seguirem com o tratamento em outro estado.

Até a tarde de segunda-feira (8) 529 pessoas já haviam sido transferidas a partir dessa ação. Com a chegada desses quatro pacientes, chegam a 173 recuperados que já retornaram a Manaus.

