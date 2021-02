Mecânico internado após ser atropelado por moto morre em Manaus

Após dois dias internada, vítima de atropelamento não resistiu | Foto: Divulgação

Manaus - O mecânico Vitor Silva dos Santos, que tinha 47 anos, morreu na noite desta segunda-feira (9), por volta das 18h30, no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Ele foi atropelado no último sábado (6), no bairro Jorge Teixeira, mesma zona da capital.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a vítima atravessava a avenida Autaz Mirim, quando foi atropelado por um motociclista.

A vítima ainda foi socorrida, permaneceu dois dias internada, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de Vitor foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) .

O acidente deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

