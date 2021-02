Cetam estuda parcerias com Ministério da Saúde

A intenção é promover ações de educação permanente no contexto de saúde indígena. | Foto: Arquivo/Cetam

Manaus (AM) - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) está alinhando futuras parcerias com o Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

A intenção é promover ações de educação permanente no contexto de saúde indígena.

O diretor-presidente do Cetam, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto, participou de videoconferência com a presença das professoras Laura Vicuña Velasquez e Alenka Díaz Bermúdez, ambas assessoras da Sesai, além de Salatiel Gomes, diretor da Escola Francisca Saavedra, unidade do Cetam na Capital.

O objetivo é dar uma revisada na atuação dos agentes indígenas de Saúde e Saneamento nos sete Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena do Amazonas (DSEI). | Foto: Arquivo/Cetam

De acordo com o professor José Augusto, o objetivo é dar uma revisada na atuação dos agentes indígenas de Saúde e Saneamento nos sete Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena do Amazonas (DSEI).

“Nossa proposta é fortalecer a parceria do Cetam com a Sesai/MS, visando melhorar a atuação desses agentes na atenção primária da saúde indígena”, ressaltou.

O diretor do Saavedra, Salatiel Gomes, falou da importância de oferecer um curso de atualização em “Conhecendo o trabalho do agente indígena de saúde e do agente indígena de saneamento”. “Depois podemos pensar em estender a outras necessidades, como a saúde mental. As capacitações serão ofertadas conforme as demandas que existem no contexto indígena”.

