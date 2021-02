Conselheira Yara Lins pede vacinação aos domingos e feriados

esta forma, daremos mais conforto a população durante a vacinação e agilizaremos o processo de imunização da população amazonense", afirmou a conselheira Yara Lins dos Santos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A conselheira Yara Lins dos Santos comunicou ao Tribunal Pleno da Corte de Contas que encaminhou um ofício ao governador Wilson Lima pedindo que a vacinação contra a Covid-19 seja realizada ininterruptamente, inclusive aos domingos e feriados.

A comunicação foi feita durante a 2ª sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), nesta terça-feira (9), com transmissão ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM. Atualmente, a vacinação tem sido realizada de segunda a sexta-feira, em regra de 9h às 16h, sob responsabilidade das Prefeituras.

"Temos presenciado filas quilométricas nos postos de vacinação e, em regra, um horário reduzido de atendimentos. Recomendei ao governador, via ofício, que ele comunique as prefeituras para que a vacinação ocorra ininterruptamente, de domingo a domingo, inclusive nos feriados. Desta forma, daremos mais conforto a população durante a vacinação e agilizaremos o processo de imunização da população amazonense", afirmou a conselheira Yara Lins dos Santos, que é relatora das Contas do Governo do ano de 2021.

O pedido foi encaminhado ao Governo do Amazonas após comunicação ao Tribunal Pleno.

*Em Tempo, com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas recebe 62 mil testes de Covid-19

Governo do Amazonas abre novos leitos e fila de remoções reduz 40,6%