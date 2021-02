CIEE realiza entrega de cestas básicas em Manaus

Os mantimentos foram direcionados a famílias em vulnerabilidade, e que tiveram as dificuldades ampliadas por conta do aumento de intensidade da pandemia do novo coronavírus | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Como forma de colaborar para que os efeitos do agravamento da crise sanitária vivida pela população de Manaus (AM) nas últimas semanas sejam atenuados, o CIEE realizou a entrega de mil cestas básicas à Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC.

A entrega foi realizada no Espaço de Cidadania, no bairro São Geraldo, e contou com a presença da secretária Jane Mara Silva de Moraes Oliveira.

Os mantimentos foram direcionados a famílias em vulnerabilidade, e que tiveram as dificuldades ampliadas por conta do aumento de intensidade da pandemia do novo coronavírus e o colapso do sistema de saúde no Estado do Amazonas, que expôs situações como a falta de oxigênio para pacientes internados.

Desde o começo da pandemia, mais de 8,9 mil pessoas perderam a vida na capital e no interior, por complicações da doença.

“Com as doações, colocamos o CIEE à disposição de quem vive momentos de dificuldades com o agravamento da crise do novo coronavírus em Manaus. A doença não tem impactado somente a saúde pública. Há o aumento do desemprego e outros transtornos que afetam direta e indiretamente a vida das pessoas”, disse o gerente de Assistência Social do CIEE, Rodrigo Nader.

*Em Tempo, com informações da assessoria

