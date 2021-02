Sema apoia imunização de ribeirinhos em comunidades do AM

A ação fez parte do Programa Emergencial criado pela Sema para apoiar 29 municípios | Foto: Divulgação/Sema

Manaus – Cerca de 46 idosos que vivem na Unidade de Conservação (UC) e nas comunidades próximas a Floresta Estadual (Floe) Canutama, foram imunizados com a vacina contra a Covid-19, com apoio logístico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

A imunização foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Canutama, no período de 5 de fevereiro até esta terça-feira (9).

A ação fez parte do Programa Emergencial criado pela Sema para apoiar 29 municípios no enfrentamento da pandemia entre populações tradicionais que moram em áreas protegidas e regiões do entorno.

Eduardo Taveira, secretário da Sema, falou da importância do apoio do Estado para encurtar o tempo de atendimento de comunidades mais distantes.

“A imunização precisa atingir a todos de forma invariável. O Programa da Sema vem para somar às estratégias das prefeituras e garantir que os guardiões das florestas, que cuidam das nossas Unidades de Conservação, também sejam contemplados”, disse.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Internos do CDPM2 criam oficina experimental de confecção de violões