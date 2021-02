MPF-AM prorroga regime integral de teletrabalho até 28 de fevereiro

A portaria suspende o retorno gradual das atividades presenciais das unidades do MPF no Amazonas | Foto: Divulgação

Considerando o atual estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 no estado do Amazonas, o Ministério Público Federal prorrogou o período de regime integral de trabalho remoto até 28 de fevereiro por meio da Portaria n. 25, de 8 de fevereiro de 2021.

A portaria suspende o retorno gradual das atividades presenciais das unidades do MPF no Amazonas com o intuito de dar continuidade na adoção de mecanismos de prevenção ao contágio de covid-19.

Membros, servidores e estagiários do MPF no estado continuarão prestando serviços por meio de teletrabalho, da mesma forma que ocorreu do início da pandemia, em março de 2020, até a retomada gradual do trabalho presencial. Já os terceirizados serão dispensados, sem prejuízo do pagamento dos contratos por parte da Administração.

*Com informações da assessoria

