Carreta tomba em rotatória no Distrito e trânsito tem retenção

Carreta obstruiu faixa da via | Foto: Divulgação

Manaus - Uma carreta contêiner tombou na tarde desta terça-feira (9), em uma rotatória na avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus. Motoristas que trafegam no local estão enfrentando retenção na via que permanece parcialmente interditada com a carreta ocupando uma faixa.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local auxiliando motoristas. O contêiner da carreta estava carregado com MDF e o motorista não ficou ferido.

Houve apenas danos materiais no acidente que ocorreu no sentido Centro-Bairro. A carreta deve ser retirada da via nas próximas horas.

Veja o vídeo da carreta no local:

| Autor: Divulgação

