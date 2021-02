David Almeida e Marcos Rotta fiscalizam obras emergenciais em Manaus

| Foto: Divulgação/Seminf

Manaus - O prefeito de Manaus, David Almeida, e o vice-prefeito Marcos Rotta vistoriaram, na manhã desta terça-feira (9), a obra emergencial de recuperação da drenagem profunda realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), no igarapé do Passarinho, localizado no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte.

A drenagem do igarapé estava comprometida, o que gerou uma grande erosão, e ameaçava a infraestrutura da pista, prejudicando tanto moradores quanto pedestres e motoristas. Com previsão de conclusão ainda nesta terça-feira, a ação vai substituir aproximadamente 10 metros de drenagem profunda e recuperar mais de 20 metros da área afetada, além de proteger o talude da beira do igarapé.

“As equipes da nossa secretaria de Infraestrutura estão trabalhando diuturnamente em vários pontos da cidade, para dar respostas rápidas à população, nesses problemas que pedem soluções emergenciais. É com esse compromisso, meu e do vice-prefeito Marcos Rotta, que a prefeitura vai continuar trabalhando para transformar Manaus. Temos muitos desafios, mas todos serão superados com trabalho”, disse o prefeito David.

De acordo com Marcos Rotta, devido às fortes chuvas a área apresentou problemas de erosão, comprometendo, inclusive, alguns trechos da via, que foi perdendo seu calçamento, representando risco iminente de erosões. Ele explicou ainda que as equipes da Seminf estão reduzidas em razão da pandemia, porém, os servidores irão trabalhar no local até que o problema seja solucionado.

“A determinação do prefeito é clara. A população não pode ficar sem assistência. Com isso em mente, tomando todos os cuidados necessários, as equipes da Seminf atuam nessas obras emergenciais, para garantir infraestrutura e segurança aos manauenses, que depositaram sua confiança em nós”, destacou o vice-prefeito.

Conjunto Shangrilá

Ainda na manhã desta terça-feira, Marcos Rotta acompanhou a finalização de uma obra de recuperação de mais de 16 metros de drenagem, na rua Badajós, no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. Durante 15 dias, as equipes da secretaria de Infraestrutura trabalharam para solucionar o problema, que ameaçava a segurança de moradores, motoristas e pedestres. Para finalizar, mais de 50 toneladas de asfalto foram aplicadas na pista para recuperar a via.

“Aqui, esse problema na drenagem causou uma grande erosão em uma vila próxima, colocando em risco todos nas proximidades. Com a solução dos problemas, os moradores se comprometeram a não construir mais em cima da rede, o que vai evitar novos riscos no futuro”, explicou Rotta.

