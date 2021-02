Amazonas é o estado brasileiro que mais vacinou contra a Covid-19

Até o momento, o Amazonas recebeu 555.620 doses de vacina contra a Covid-19 | Foto: Divulgação

Manaus - Com 153.581 doses aplicadas, o Amazonas é o estado que mais vacinou contra a Covid-19 no comparativo entre os estados e o Distrito Federal (DF). A liderança do ranking é apontada pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo (Estadão), Folha de S. Paulo e UOL.

Para o comparativo, o consórcio avalia dados do Amazonas que são repassados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). Com as mais de 153 mil doses aplicadas da primeira dose, o estado já imunizou contra a Covid-19 o total de 3,65% da população. Logo atrás vem o DF, que imunizou 3,45% de sua população com a primeira dose.

Do total de vacinados no Amazonas, 50.866 são trabalhadores da saúde, 37.523 são indígenas aldeados, 25.655 são idosos com mais de 80 anos e 21.775 são de idosos de 75 a 79. Em relação aos idosos de 70 a 74, o total de 17.137 pessoas foram vacinadas. Já os idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições são 183. As pessoas com deficiência permanentes são 44 e pessoas com comorbidades são 46.

Até o momento, o Amazonas recebeu 555.620 doses de vacina contra a Covid-19, dessas, 527.949 doses entregues e 27.095 doses estão sob a guarda da FVS.

*Com informações da assessoria