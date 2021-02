Incêndio de grande proporção atinge casas de madeira em Tefé, no AM

O local do incêndio é de difícil acesso | Foto: Divulgação

Tefé - Um incêndio de grandes proporções atingiu na noite de terça-feira (9), por volta das 21h30, três casas de madeira na rua José Luciano Rodrigues Alves, no bairro Nossa Senhora de Fátima, no município de Tefé (distante 520 quilômetros de Manaus). Bombeiros Militares foram acionados para atender a ocorrência.

Confirme a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o local do incêndio é de difícil acesso e quando a equipe chegou duas casas já haviam sido totalmente consumidas pelo fogo.

As chamas se propagavam rapidamente para casas próximas e foi iniciado o trabalho de resfriamento das residências ao lado e combate das chamas às casas atingidas.

Ao todo, duas moradias ficaram totalmente destruídas e uma com perdas parciais na parede do lado direito e na frente da casa. Não houve feridos. As causas do incêndio serão apuradas.

