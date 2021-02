Covid-19: Parintins mantém toque de recolher por mais 15 dias

Desde o início da pandemia, 220 pessoas foram a óbito na cidade | Foto: Yuri Pinheiro

Parintins- Em reunião realizada nesta terça-feira (9), o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus de Parintins, decidiu manter, pelos próximos 15 dias, o toque de recolher de 15h às 5h da manhã.

A decisão abrange também o fechamento do comércio não essencial, proibição de práticas esportivas coletivas no município, dentre outras decisões estabelecidas pelo Decreto Municipal.

Segundo informações da Prefeitura de Parintins, a determinação tem como principal embasamento o quantitativo de pacientes internados. Parintins tem 147 pacientes internados com Covid e síndromes respiratórias.

Desde o início da pandemia, 220 pessoas foram a óbito. Desse total, 25 mortes ocorreram no mês de fevereiro.

"Todas as medidas contidas dentro do decreto municipal se mantêm. Essa é a decisão do comitê, discutido amplamente com a Defensoria Pública, Ministério Público e todos os participantes. Nosso objetivo é salvar vidas", declara o presidente em exercício do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, Tony Medeiros.

Nas redes sociais, moradores do município denunciam que parte da população não contribui com as restrições contra a Covid-19.

"Nas avenidas muita gente andando sem máscara", disse um internauta.

Vacina

Nesta terça-feira (9), um ato simbólico foi realizado na rampa do Mercado Municipal Leopoldo Neves e marcou o início da campanha de vacinação contra Covid-19 na zona rural de Parintins. Idosos com 75 anos ou mais, 70 a 74 anos com comorbidades e profissionais da saúde serão atendidos.

A estimativa é que 40 comunidades recebam as equipes de vacinação, composta por vacinador, enfermeiro, registrador e agente de saúde. Todo o trabalho é coordenado pela Secretaria de Saúde do município e conta com apoio da Câmara Municipal e Polícia Militar.

