Cidades do AM com maior necessidade recebem concentradores de oxigênio

Manaus – Cinco municípios do interior do Amazonas e capital receberão os 80 concentradores de oxigênio comprados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). A doação foi recebida pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta quarta-feira (10).

O carregamento, com 50 concentradores doados pelo Unicef e 30 pela Opas, veio de São Paulo (SP). Todo o material será distribuído para os municípios de Manaus, Tefé, Tabatinga, Lábrea, Carauari e Itacoatiara.

Conforme a chefe do escritório do Unicef em Manaus, Débora Nandja, os concentradores de oxigênio doados pelo Unicef e Opas são de 5 litros e têm como objetivo suprir a demanda nos leitos das unidades de saúde.

“Esses concentradores vão para os municípios. São cinco municípios escolhidos pelo próprio Governo do Estado, são os municípios que nesse momento precisam mais, e é mais uma ação do Unicef contra o enfrentamento da pandemia e também para garantia de saúde e direitos de crianças, adolescentes e famílias em geral aqui no estado do Amazonas”, afirmou Débora.

