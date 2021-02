Auxílio Manauara: saiba como fazer o cadastro e receber o benefício

Benefício será pago a dois grupos de pessoas, e não é necessária a inscrição no Cadastro Único. | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito David Almeida anunciou nesta quarta-feira (10), o início do período para o cadastramento no programa Auxílio Manauara , que vai beneficiar 40 mil famílias com transferência de renda no valor de R$ 200,00 por mês, durante seis meses, podendo ser renovado por mais seis meses.

A primeira parcela será paga no próximo dia 5 de março, por meio da conta social da Caixa Econômica Federal, já a segunda parcela está prevista para ter o pagamento efetuado no dia 31 de março.

Quem tem direito ao Auxílio Manauara?

O benefício será pago a dois grupos de pessoas, e não é necessária a inscrição no Cadastro Único.

Beneficiários do Bolsa Família: o auxilio irá contemplar as famílias que possuem crianças de até 3 anos, ou que são formadas por apenas uma pessoa com mais de 60 anos (família de um só).

Autônomos: também terão direito ao benefício os trabalhadores informais, com mais de 18 anos, e que possuem criança de até 3 anos. Além desse grupo, famílias formadas por apenas um único trabalhador (família de um só).

Em ambos os casos, os contemplados devem ter a renda mínimo igual ou inferior a R$178 por pessoa da família.

Até quando posso me inscrever?

Os cadastros no auxílio manauara serão realizados até o dia 16 de fevereiro.

Como se inscrever?

1 - Acesse a loja de aplicativos do seu celular, busque o aplicativo “SASI”;

2 - Instale o aplicativo;

3 - Clique no botão ‘’Criar conta’’;

4 - Insira o seu nome e um telefone com o DDD e clique no botão “próximo”;

5 - Cadastre um email válido, uma senha e confirme-a;

6 - Você precisa ler o Termo de Condições do aplicativo, marcando a caixanha e clique no notão “Cadastro”;

7 - Na próxima tela, o aplicativo irá pedir um código de ativação, você irá digitar “renda” e sem seguida clicar em “Cadastro”;

8 - Pronto, vai abrir a tela do “Auxílio Manauara”, e é só inserir todos os dados.

As inscrições também podem ser realizadas por meio do site auxilio.manaus.am.gov.br .

Ajuda

Será disponibilizado o Disque Auxílio Manauara, para tirar dúvidas sobre o pagamento o ajudar no cadastramento. Os contatos são: 98842-3232 (Whatsapp), e 98842-2932 / 98942-4777 (ligação). O serviço funciona de segunda a sexta, de 8h às 17h.

Veja o pronunciamento do prefeito de Manaus