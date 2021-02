Prefeitura faz planos para revitalizar parques municipais em Manaus

O trabalho de diagnóstico dos parques públicos vai continuar ao longo das próximas semanas | Foto: Divulgação / Semmas

Manaus - Em visita a três parques municipais e mais o Viveiro Municipal de Manaus, que funciona no Instituto Federal do Amazonas (Ifam), zona Leste da cidade, a Prefeitura de Manaus iniciou o diagnóstico dos parques municipais da cidade, com intuito de valorizar e revitalizar os locais.

A equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) iniciou o trabalho nesta terça-feira (9).

O secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski, informou que o propósito é diagnosticar a real situação desses espaços públicos, para assim iniciar as ações programadas para 2021.

“A revitalização dos parques e das unidades de conservação municipais é uma das prioridades da gestão David Almeida. Com isso, estamos dando mais uma contribuição essencial para a efetiva gestão ambiental da nossa cidade, e afinados com o propósito de melhorar a qualidade de vida dos manauaras”.

A primeira parada foi no Parque Nascentes do Mindu, localizado no bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus. Outro parque visitado pela equipe da Semmas foi o Sauim Castanheiras, localizado na Alameda Cosme Ferreira, Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus.

Na programação deste primeiro dia de visitas aos parques municipais da cidade, a equipe também aproveitou para ir até o Viveiro Municipal de Manaus.

O trabalho de diagnóstico dos parques públicos vai continuar ao longo das próximas semanas, cujas ações estão no contexto do programa de governo do prefeito David Almeida para a gestão ambiental de Manaus.

