'O dinheiro é do povo', diz David Almeida sobre 'Auxílio Manauara'

Manaus - O prefeito de Manaus David Almeida declarou em discurso na manhã desta quarta-feira (10), durante o lançamento do programa "Auxílio Manauara", que a maior preocupação da gestão dele é fazer justiça social com distribuição de renda. O programa social irá beneficiar 40 mil famílias com a renda de R$ 200 por seis meses, que pode ser prorrogado.

"O dinheiro é do povo e é para o povo que deve retornar. A prefeitura está atuando no pior momento sanitário do município e pior dificuldade orçamentária. O problema da cidade não é receita, é a despesa. Temos o compromisso de fazer mais com menos dinheiro", destacou o prefeito.

Almeida pontuou, ainda, que pediu celeridade desde o planejamento do projeto de renda e que pediu empenho da equipe visando a preocupação com as pessoas que serão contempladas.

"Vamos tomar todo o cuidado para essas pessoas que irão receber o Auxílio Manauara não estejam recebendo outros benefícios, por isso a importância do cruzamento de dados. Pedi um filtro maior, pois estaremos injetando R$ 96 milhões na economia. Esse é o maior programa de distribuição de renda da cidade. Vamos falar bem da nossa cidade e das coisas positivas que estão sendo feitas", pediu.

O programa

A primeira parcela será paga no próximo dia 5 de março, por meio da conta social da Caixa Econômica Federal. A segunda parcela está prevista para ser efetuada no dia 31 de março. O benefício será pago a dois grupos de pessoas. Não é necessário a inscrição no Cadastro Único.

Beneficiários do Bolsa Família: o auxílio irá contemplar as famílias que possuem crianças de até 3 anos, ou que são formadas por apenas uma pessoa com mais de 60 anos (família de um só).

Autônomos: também terão direito ao benefício os trabalhadores informais, com mais de 18 anos, e que possuem criança de até 3 anos. Além desse grupo, famílias formadas por apenas um único trabalhador (família de um só).

Em ambos os casos, os contemplados devem ter a renda mínimo igual ou inferior a R$178 por pessoa da família.

