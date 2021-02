Pacientes em Manaus comemoram alta após vencerem a Covid-19

As mulheres foram internadas após complicações com a doença durante o período de gestação | Foto: Divulgação Secom

Manaus- Nesta quarta-feira (10), quatro pacientes que estavam internadas na Maternidade Ana Braga, localizada na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, zona Leste, receberam alta após vencerem a batalha contra a Covid-19.

As mulheres foram internadas após complicações com a doença durante o período de gestação. Das quatro pacientes que deram saída da maternidade, três deram à luz durante o tratamento, e uma segue em gestação.

“Essas altas que estamos tendo agora são fruto de um trabalho duro, e com fé em Deus a gente está conseguindo ter esses números positivos. Todos os dias temos bastantes altas, tanto da UTI quanto das enfermarias, de pacientes saindo felizes, com seus bebês no colo”, avalia Rosiene, diretora da unidade.

Johaicy Saraiva foi uma das pacientes que receberam alta da unidade hospitalar.

“A maior parte do tempo eu passei na UTI. São profissionais maravilhosos, muito dedicados, todos na equipe, desde o médico ao profissional de limpeza, todos muito dedicados em ver aquele ambiente com altas”, conta agradecida.

