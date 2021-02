AM garante tratamento de mulheres que passaram por cirurgia oncológica

A esperança de vencer o câncer de mama tem se tornado realidade nas vidas dessas oito mulheres | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus (AM) - A esperança de vencer o câncer de mama tem se tornado realidade nas vidas de oito mulheres que passaram, na manhã desta quarta-feira (10/02), pela primeira consulta pós-operatória, na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

O grupo realizou cirurgia oncológica no Hospital de Câncer III, do Instituto Nacional de Câncer (Inca), na cidade do Rio de Janeiro (RJ). As pacientes, que retornaram a Manaus na tarde de terça-feira (09/02), receberam, em menos de 24 horas da chegada, o primeiro atendimento para dar continuidade ao tratamento na capital amazonense.

Com o retorno das pacientes, a mastologista Hilka Espírito Santo, que acompanha o quadro clínico delas desde os primeiros atendimentos na FCecon, destaca a importância da continuação do tratamento nesta nova fase e explica quais serão os próximos procedimentos para garantir o atendimento ao grupo na unidade.

“Elas foram operadas semana passada lá no Inca III, no Rio, e voltaram ontem. Hoje elas estão voltando aqui na FCecon para fazer a continuidade do tratamento delas. Vai ser o pós-operatório, e se elas tiverem que complementar o tratamento com radioterapia, alguma coisa nesse sentido, a gente vai dar continuidade”, explicou.

Aos 24 anos de idade, Brenda Oliveira precisou passar pela cirurgia para tratamento do câncer de mama.

A jovem, que representa a força e a esperança para o grupo de mulheres que passaram pela cirurgia, destaca a importância de encarar cada fase da doença sempre com otimismo.

“Eu digo que a gente tem que subir um degrau de cada vez, comemorar cada vitória, e tanto eu quanto as minhas amigas estamos muito felizes, tanto pelo atendimento excelente que a gente teve pelo Inca quanto pelo resultado que nós tivemos da cirurgia. Todas as oito vieram bem, estáveis, com evolução do quadro ótima, e agora a expectativa é subir mais um degrau, que é fazer a continuidade do tratamento aqui no Cecon e seguir para a vitória”, enfatizou Brenda Oliveira.

Para Antônia da Silva, uma das pacientes que passou pela cirurgia, a parceria entre os estados do Amazonas e Rio de Janeiro foi fundamental para que ela pudesse realizar a operação, em caráter de urgência. Ela relata sua expectativa para esse período de retomada do acompanhamento pela FCecon.

“As expectativas são ótimas porque tem a equipe aqui da doutora Hilka, que vai continuar o tratamento. Nós nos livramos sim, mas tem os outros processos de exames, radioterapia e contamos também em realizar e finalizar o tratamento”, disse a paciente.

Transferência

O grupo foi transferido no dia 29 de janeiro para o Rio de Janeiro, por meio de parceria entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal garantindo que fossem realizadas as oito cirurgias em tempo hábil e não houvesse interrupção no tratamento iniciado na Fcecon.

Nesta terça-feira (09/02), mais oito pacientes oncológicos foram transferidos para aquele mesmo estado, onde irão passar pelo procedimento cirúrgico.

