Rua do bairro Monte das Oliveiras recebe obras de terraplanagem

Manaus (AM) -A Prefeitura de Manaus informou nesta quarta-feira (10) que realiza obras de terraplanagem, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), na rua Bom Jesus, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte. O serviço, segundo a prefeitura, garante a infraestrutura na via, que estava totalmente abandonada.

De acordo com a assessoria da prefeitura, servidores da Seminf já realizaram a implantação de 100 metros de drenagem profunda com a canalização em concreto armado, que dará a vazão correta às águas, evitando transtornos em dias chuvosos.

Nesta quarta-feira, 10/2, foi iniciado o serviço de terraplanagem com a preparação do solo para receber, de forma correta, a implantação da massa asfáltica e, na sequência, a via receberá acabamento final com a aplicação da drenagem superficial com meio-fio e sarjetas.

Cronogramas emergenciais

Equipes de obras da prefeitura seguem cronogramas emergenciais devido ao Decreto do governo em relação à pandemia da Covid-19. Semanalmente os serviços urgentes são programados, e os Distritos de Obras seguem as execuções, conforme as determinações do vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta.

De acordo com Rotta, Manaus tem muitos pontos que necessitam de serviços urgentes, porém a pandemia mudou a rotina de trabalho. Todos os 16 Distritos de Obras da Seminf seguem trabalhando com serviços urgentes.

