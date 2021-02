Recuperados da Covid-19: mais cinco pacientes retornam a Manaus

Os pacientes chegaram por volta de 1h da manhã e desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. | Foto: Mauro Neto/Faar

Manaus - Mais cinco pacientes recuperados da Covid-19 retornaram a Manaus, na madrugada desta quinta-feira (11). Eles haviam sido transferidos para outros estados, a partir da ação conjunta entre Governo do Amazonas e o Governo Federal, para dar continuidade ao tratamento contra o vírus. Quatro desses pacientes passaram por tratamento em Natal (RN) e um em Goiânia (GO).

Os pacientes chegaram por volta de 1h da manhã e desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Todos têm recebido assistência quanto ao transporte até as residências, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) em parceria com a Casa Militar.

Uma das pacientes recuperadas é Vanderli Barbosa, 39, que venceu a Covid-19 no tratamento em Natal. Ela destaca que aceitou a transferência logo de imediato e que recebeu um excelente tratamento.

"Eu estava muito ruim e a minha família e eu aceitamos a transferência na hora. Volto recuperada, graças a Deus. Fomos tratados muito bem, uma equipe médica excepcional. Nos acolheram e foram amigos. Representaram a nossa família que lá não estava. Obrigado a todos" agradeceu.

O parintinense Waldson Correa Viana, 50, que estava em Natal, também voltou curado do vírus e recebeu o abraço carinhoso da filha. Para ele, o tratamento foi eficiente e lhe salvou a vida.

"Essa transferência significa para mim, a minha vida. Foi a melhor decisão que tomei. Recebi um tratamento super eficiente e que me salvou", falou emocionado. "Essa ação do governo de nos transferir é muito boa, afinal, nos dá uma oportunidade melhor de ser tratado. Eu sou prova disso e estou voltando para casa com saúde", completou.

Com o objetivo de desafogar o sistema e melhorar o atendimento na rede pública de saúde, o Governo do Amazonas deu início, no dia 15 de janeiro, à ação de transferência de pacientes acometidos de Covid-19. Atualmente, 542 pessoas já foram levadas a outros estados e ao Distrito Federal para receber tratamento contra o vírus. Até esta madrugada, já retornaram ao estado 191 pessoas recuperadas.

