Covid-19: visitas nas Unidades de Conservação do AM estão suspensas

Manaus - As visitas nas Unidades de Conservação (UCs) estão suspensas por tempo indeterminado. A medida foi formalizada por meio de Portaria assinada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), nesta quinta-feira (10), a fim de evitar o avanço da segunda onda da Covid-19 entre as populações tradicionais.

As 42 UCs são administradas pela Sema. Além das visitas turísticas às comunidades, a portaria suspende todas as emissões de autorizações para a realização de eventos, filmagens e pesquisas nas UCs estaduais. Todas as autorizações previamente expedidas passam a estar imediatamente revogadas.

Também ficam proibidas as reuniões presenciais de conselhos, reuniões comunitárias, encontro de gestores, bem como a participação de servidores e colaboradores da Secretaria em viagens intermunicipais ou eventos de qualquer natureza dentro das áreas protegidas.

De acordo com o secretário titular da Sema, Eduardo Taveira, a medida visa resguardar a saúde de ribeirinhos e indígenas, consideradas populações mais vulneráveis frente à pandemia. Ele afirma que novos casos já foram registrados dentro de UC.

“Diante do cenário da Covid-19 em Manaus, precisamos impedir que pessoas de fora das comunidades levem o vírus para os comunitários. Nossa prioridade será sempre prezar pela vida, garantindo a segurança tanto para os visitantes como para as populações tradicionais”, disse.

Ficam permitidas as operações sanitárias de combate e controle à Covid-19, desde que alinhadas com as secretarias municipais de Saúde e autorizadas previamente pela Sema.

