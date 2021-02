Campanha em Manaus está perto de 100 mil vacinados contra a Covid-19

Com as remessas recebidas é possível alcançar mais de 140 mil pessoas dos grupos prioritários | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus registrou, até o início da noite desta quarta-feira (10), a vacinação de 96,5 mil pessoas contra a Covid-19. O resultado, segundo o prefeito David Almeida, demonstra o acerto da campanha, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), quanto às estratégias de operacionalização utilizadas e o empenho dos servidores municipais, que garantiram à capital lugar de destaque, impulsionando o Amazonas para o primeiro lugar no ranking nacional de vacinação.

"Estamos enfrentando um grande desafio, que é conseguir vacinar nosso povo, tendo que definir, nesse início de campanha, prioridades dentro de grupos que já são prioritários. Nossas estratégias têm se mostrado acertadas e os resultados comprovam isso. O principal entrave é a quantidade limitada de doses que temos, para imunizar todas as pessoas. Estamos fazendo articulações junto ao governo federal, para que mais vacinas sejam enviadas a Manaus", afirma David.

Quatro remessas de vacinas já foram enviadas a Manaus pelo Ministério da Saúde, totalizando 207.312 doses. Dessas, 133.172 são de CoronaVac/Butantan (equivalentes à primeira e segunda doses) e 74.140 de AstraZeneca/Oxford (equivalente apenas à primeira dose). Para ambas foi considerado o quantitativo do público-alvo estimado pelo Ministério da Saúde e a reserva técnica de 5%, obrigatória conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, com as remessas recebidas é possível alcançar mais de 140 mil pessoas dos grupos prioritários definidos pelo plano nacional de operacionalização da campanha para esta etapa, sendo 66.586 pessoas com a primeira e a segunda doses de CoronaVac, e 74.140, com a primeira dose de AstraZeneca, uma vez que as segundas doses para as vacinas desse laboratório serão enviadas posteriormente.

“Como o intervalo entre as doses da CoronaVac é de até 28 dias apenas, o governo federal já faz o envio das duas doses na mesma remessa. Já a AstraZeneca tem um intervalo de até 12 semanas, oferecendo mais tempo para o envio de novas remessas entre uma dose e outra”, explica a secretária.

Resultados

De acordo com dados preliminares do vacinômetro municipal , até as 18h30 desta quarta-feira, 10, já haviam sido vacinadas 96.417 pessoas, sendo 92.893 em primeira dose. Dessas, 48.833 eram idosos a partir dos 70 anos e 43.088, trabalhadores da saúde. Os demais grupos, povos indígenas aldeados, idosos institucionalizados e pessoas com deficiência institucionalizadas, somavam 432 pessoas já vacinadas com a primeira dose.

Ainda com base nos registros atuais, também já haviam sido vacinados com a segunda dose 3.524 trabalhadores da saúde.

“Considerando os dados preliminares do nosso vacinômetro, tínhamos, até o início da noite desta quarta-feira, 47.833 doses para dar continuidade à vacinação dos grupos prioritários para esta etapa”, avalia Shádia, destacando que a campanha continua em curso e tem alcançado uma média diária de 12 mil vacinados ao dia, considerando apenas os resultados dos três últimos dias, registrados oficialmente.

“Manaus tem repetido recordes de vacinação diários e o Amazonas há dias lidera o ranking nacional de imunização contra a Covid-19, contando com o desempenho da capital”, comemora o prefeito David Almeida.

Para as segundas doses, o saldo da Prefeitura de Manaus é de 63.062 unidades de CoronaVac. As do imunizante da AstraZeneca ainda serão enviadas pelo Ministério da Saúde. “Estamos promovendo uma campanha transparente, eficaz e segura, dependendo apenas de novas remessas de doses, para ampliar a imunização para os demais públicos prioritários e alcançar resultados ainda mais positivos”, salienta Fraxe.

*Com informações da assessoria