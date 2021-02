Reforço: carga com 60 mil m³ de oxigênio medicinal chega a Manaus

A expectativa é que, com a manutenção do equilíbrio, sejam inseridos na rede da capital pelo menos 350 novos leitos | Foto: Divulgação Secom

Manaus – Para reforço na saúde do Amazonas e garantir tratamento às pessoas acometidas pela Covid-19, chegou nesta quarta-feira (10), uma carga com aproximadamente 60 mil metros cúbicos (m³) de oxigênio medicinal.

Esta é a segunda remessa do produto, trazida do Maranhão, pela Air Liquide Brasil, uma das maiores empresas do ramo de gases e tecnologias para a área medicinal do país.

Outras cinco carretas, contendo em média 20 mil m³ de O2 cada, devem chegar a Manaus entre amanhã (12) e domingo (14), finalizando o último comboio previsto no cronograma traçado junto à empresa.

A expectativa é que, com a manutenção do equilíbrio, sejam inseridos na rede da capital pelo menos 350 novos leitos, sendo 100 de UTI e 250 clínicos. A ampliação teve início com a abertura de vagas para a admissão de novos pacientes no Hospital Nilton Lins e no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

