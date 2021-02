Site ‘Agência Amazonas’ é lançado pelo Governo do AM; confira

Todos os conteúdos publicados na agência são de domínio público | Foto: Divulgação Secom

Manaus – Foi lançado nesta quinta-feira (11) pelo Governo do Amazonas, o site “Agência Amazonas”, um portal multimídia com informações públicas de relevância sobre o estado.

A plataforma criada pela Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom), conta com textos, fotos, vídeos, áudios e notas, ampliando a transparência do Estado com o cidadão e o acesso a conteúdos de domínio público aos veículos de comunicação locais, nacionais e internacionais.

Entre as editorias, a Agência destaca conteúdos nas áreas de saúde, educação, economia, gestão, cultura, servidores públicos, entre outros.

Todos os conteúdos publicados na agência são de domínio público, podendo ser reproduzidos gratuitamente por veículos de comunicação, citando-se a fonte e o crédito dos conteúdos audiovisuais.

A iniciativa tem como objetivo simplificar o acesso a informações oficiais, atuando também no combate às fake news.

Além disso, o cidadão também pode, por meio do site, fazer inscrição para receber conteúdos por meio do canal “Notícias do Amazonas”, no Telegram. A plataforma é utilizada para disseminação, em tempo real, de notícias oficiais do Estado, direto da fonte.

