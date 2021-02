Atenção condutores! Adutora rompe na avenida Itaúba, em Manaus

Para que o tráfego não fosse desviado, foi montado um contrafluxo para a circulação dos veículos | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus – Uma adutora rompeu na avenida Itaúba, próximo a rotatória do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus e passa por reparos necessários. A confirmação foi feita pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Segundo informações da assessoria, os agentes de trânsito estão no local para dar apoio à empresa Manaus Ambiental, que realiza os reparos necessários.

Para que o tráfego não fosse desviado, foi montado um contrafluxo para a circulação dos veículos no sentido oposto à adutora. Os agentes de trânsito permanecerão no local até que os trabalhos sejam finalizados pela concessionária.

Em nota, a empresa Águas de Manaus informou que está com uma equipe atuando na manutenção emergencial de uma rede de 500 milímetros na Avenida Itaúba.

Por uma questão de segurança, e para evitar desperdício de água, o Sistema Jorge Teixeira foi paralisado e, assim, algumas áreas do Monte Sião, Jorge Teixeira I, II, III e IV, Bairro Novo, Prourbis e Viver Melhor III podem apresentar oscilações no abastecimento de água.

A previsão de conclusão da intervenção é às 17h e a normalização do serviço, a partir das 19h. A recomposição asfáltica da via será feita assim que o serviço for concluído e, no máximo até amanhã, ela estará totalmente concluída.

A Águas de Manaus agradece a compreensão da população e informa que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente.

*Com informações da assessoria

