Matrículas para novos alunos no Amazonas terminam amanhã, dia 12

Procedimento está sendo realizado de forma on-line e por telefone | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Secretaria Municipal de Educação (Semed-Manaus) encerram, na sexta-feira (12/02), o período de matrículas para novos alunos nas redes públicas de ensino do Amazonas.

O procedimento está acontecendo de forma remota, pelo Portal de Matrículas, no link www.matriculas.am.gov.br, ou pela Central de Atendimento de Matrículas, pelo telefone 0800 434-4040.

Caso o novo estudante esteja com a documentação completa, a matrícula deverá ser feita, prioritariamente, pelo Portal de Matrículas (link acima).

O endereço eletrônico segue sendo o caminho mais rápido e eficaz para a reserva de vagas na rede pública e funcionará 24h.

Central de Atendimento

Para o novo aluno que tem a documentação incompleta, não tem os documentos necessários ou não possui acesso à internet, a matrícula deverá ser feita pela Central de Atendimento de Matrículas, no telefone 0800 434-4040.

Diferentemente do site, ela funcionará de segunda a sexta-feira, sempre das 7h até as 19h.

Ao ligar para a Central, o pai ou responsável irá ouvir uma mensagem gravada, alertando-o de que a ligação será retornada (callback).

A ideia deste procedimento é que não sejam criadas filas e, consequentemente, o solicitante não espere tanto tempo para ser atendido pela equipe da secretaria.

No retorno da ligação, o pai ou responsável deverá passar as informações do filho para que o atendente realize um cadastro e, em seguida, a matrícula na escola desejada.

Caso não haja vaga na unidade, ele será alertado e deverá optar por outra escola.

A Central de Atendimento de Matrículas também estará aberta para tirar dúvidas acerca de quaisquer tópicos relacionados à matrícula.

As secretarias estadual e municipal de Educação reforçam que não há a necessidade de se deslocar até as escolas, uma vez que a documentação completa deverá ser entregue somente após a retomada das aulas presenciais, ainda sem data definida.

Nenhuma unidade de ensino está realizando atendimento presencial, no momento.

*Em Tempo, com informações da assessoria

