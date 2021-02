Defensoria realiza mutirão virtual na área de Família com 900 vagas

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) está realizando agendamento on-line para um mutirão virtual de atendimento inicial na área de Família. Os agendamentos podem ser feitos no site da instituição ( https://mutirao.agendadpeam.com/home ) até o limite de 900 vagas. Os atendimentos ocorrerão de 15 a 19 de fevereiro, com dia e hora marcados, por meio do aplicativo Telegram.

Entre os principais serviços ofertados estão ações de divórcio, pensão alimentícia (oferta, exoneração e revisão de alimentos), guarda (regulamentação e modificação), investigação de paternidade, adoção, declaração de união estável, partilha de bens e curatela. A lista completa dos serviços pode ser conferida no site da Defensoria.

Passo a passo para agendamento

Ao acessar o link para o agendamento, a pessoa deve informar seus dados pessoais, como nome completo e número de CPF, data de nascimento e nome da mãe. Em seguida, é preciso clicar na opção “Não sou um robô” e, na sequência, clicar no botão “Procurar”. A pessoa então será direcionada a um campo para confirmar se seus dados estão corretos e deverá clicar em “Agendar”.

Ao acessar o botão “Agendar”, um campo com os dados pessoais se abrirá. Para prosseguir com o agendamento, deve-se clicar em “Continuar”. Um novo campo se abrirá, solicitando informações como CPF e endereço. Após preencher os dados, é preciso selecionar a opção “Continuar”.

Em seguida, será aberto um campo com as opções de serviços disponíveis, e a pessoa deverá selecionar aquele para o qual precisa de atendimento. Na sequência, deve clicar no botão “Continuar”. Será aberta uma janela com informações sobre a documentação necessária. Após ler com atenção, a pessoa deve clicar em “Confirmar”. Em seguida, surgirá o campo com o link do Bot Mutirão, que deverá ser selecionado. Após selecionar o link, a pessoa deve clicar em “Continuar”.

Na etapa final do agendamento, a pessoa deve escolher o dia e o horário em que deseja atendimento, atentando para o limite de 20 vagas por horário. Após selecionar a data e a hora desejada, a pessoa deve clicar em “Confirmar agendamento”. Um campo se abrirá com todos os dados informados, o tipo de ação escolhido e os documentos necessários. Estando tudo correto, a pessoa deve selecionar a opção “Confirmo os dados inseridos” e, em seguida, clicar em “Confirmar”. O sistema de agendamento também oferece opções para correção de dados.

Após a confirmação dos dados, o agendamento estará concluído. Um comprovante do agendamento aparecerá na tela e a pessoa poderá imprimi-lo, enviá-lo para um e-mail ou fazer o download dele. No comprovante, constam todas as informações do agendamento, como data, horário, tipo de ação e documentação necessária.

Assistente virtual

Na etapa final do agendamento on-line, o sistema da Defensoria disponibiliza o link do Bot Mutirão, o assistente virtual de atendimento. Este serviço tem o objetivo de auxiliar as pessoas no atendimento virtual, por meio do Telegram, no dia e horário marcados. É por meio dele que será feito o contato com o atendente da Defensoria.

É importante ressaltar que, antes do dia e horário marcados, caso a pessoa acesse o Bot Mutirão, ela apenas poderá visualizar a confirmação de seu agendamento, após informar o número de seu CPF. O contato com o atendente só se dará no momento do atendimento.

Atendimento

Para que o atendimento virtual ocorra com sucesso, é necessário primeiramente baixar o aplicativo Telegram. A pessoa também deve configurar o aplicativo para que todos possam ver o seu número de telefone, pois somente dessa forma o atendente poderá entrar em contato.

Para isso, deve clicar no ícone de três barrinhas no canto esquerdo superior da tela do Telegram, indo para “Configurações”. Em seguida, na opção “Privacidade e segurança”, a pessoa deve selecionar “Número de telefone” e escolher a opção “TODOS” na função “Quem vai poder ver meus números”.

Para confirmar o ajuste, é preciso clicar no visto que aparece no canto direito superior da tela do Telegram. Após o atendimento, a pessoa pode retornar à configuração anterior, se desejar.

No dia e horário marcados, já com o Telegram configurado e com a documentação necessária em mãos, a pessoa deve acessar o Bot Mutirão e informar o número de seu CPF. A opção “Iniciar atendimento” se abrirá na tela do Telegram e, ao clicar nela, um atendente da Defensoria entrará em contato para realizar o atendimento.

Disk 129 e outros agendamentos – Para reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus, a Defensoria está com os atendimentos presenciais suspensos até o dia 28 de fevereiro de 2021. Também estão suspensos o funcionamento do Disk 129 e o agendamento on-line para todos os serviços, com exceção do mutirão virtual de Família.

A Defensoria está realizando apenas atendimento para casos urgentes, como direito à vida e à saúde, habeas corpus, mandado de segurança, prisões em flagrante e medida protetiva (violência contra a mulher), entre outros, no link https://defensoriaam.com/guia-agendamento/