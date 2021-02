Pazuello diz que vacina no AM será acelerada para maiores de 50 anos

Ministro disse que haverá uma aceleração do processo de vacinação no Amazonas | Foto: Divulgação

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quinta-feira (11) que haverá uma aceleração do processo de vacinação no Amazonas, Estado duramente atingido pela Covid-19, e acrescentou que a intenção é imunizar a população acima de 50 anos.

O ministro participa de sessão de debates no Senado, onde já foi protocolado um pedido de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a gestão da saúde do governo federal na pandemia. Pazuello apresentou aos senadores datas de reuniões e dados para argumentar que tem agido proativamente e que não teve informação para agir antecipadamente no caso da crise de desabastecimento de oxigênio nos hospitais do Estado.

"Nós vamos vacinar todos acima de 50 anos na primeira pernada, acelerando, sem tirar dos Estados", disse Pazuello.

"É apenas acelerar aqui e devolver na segunda pernada. E esse é o desenho que está se desenvolvendo há duas semanas. E eu posso afiançar aos senhores."

Em análise pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a CPI ainda não foi criada. O senador afirmou, na última semana, que avaliaria a existência de fato que justifique a instalação da comissão e também levaria em conta as falas do ministro da audiência desta quinta.

O ministro argumentou que as curvas de contaminações e óbitos no Amazonas demonstravam estabilidade no segundo semestre do último ano. E que teve conhecimento com clareza da dificuldade logística com o oxigênio no dia 10 de janeiro.

"Então, peço que fiquem atentos às datas para que entendam tudo o que foi feito, a proatividade que foi feita e como nós conseguimos reverter inicialmente as tendências", disse o ministro a senadores.

"Hoje nós temos tendências de queda, graças a Deus, e vamos completar essa missão com uma vacinação forte, que é o nosso objetivo, e a aceleração da vacinação no Amazonas. E vou mostrar isso aos senhores, na sequência. Mas, quando falar de Manaus, do Amazonas, lembrem-se: é o meu Estado também, é a minha família, é a minha casa. Então, dividimos essa preocupação."

O líder da Rede no Senado, Randolfe Rodrigues (AP), responsável pelo protocolo do pedido de CPI na Casa, afirmou em seu perfil no Twitter que "a fala do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aqui no Senado, não convence".

*Com informações do UOL