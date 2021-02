Conteúdo jornalístico: Governo do Estado lança Agência Amazonas

Governo do Estado lança Agência Amazonas, portal multimídia com conteúdos de domínio público | Foto: Lucas Silva/Secom

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas lançou, nesta quinta-feira (11/02), o site Agência Amazonas www.agenciaamazonas.am.gov.br, portal multimídia com informações públicas de relevância sobre o estado. A plataforma conta com textos, fotos, vídeos, áudios e notas, ampliando a transparência do Estado com o cidadão e o acesso a conteúdos de domínio público aos veículos de comunicação locais, nacionais e internacionais.

Criada pela Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom), a Agência Amazonas reúne conteúdos produzidos por mais de 100 profissionais de comunicação que atuam na Secom e nos demais órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado.

Entre as editorias, a Agência destaca conteúdos nas áreas de saúde, educação, economia, gestão, cultura, servidores públicos, entre outros.

Todos os conteúdos publicados na agência são de domínio público, podendo ser reproduzidos gratuitamente por veículos de comunicação, citando-se a fonte e o crédito dos conteúdos audiovisuais.

A plataforma moderniza e permite ainda maior convergência midiática com as redes sociais oficiais do Governo do Estado, com ferramentas para que o usuário compartilhe todos os conteúdos com as principais redes.

A iniciativa tem como objetivo simplificar o acesso a informações oficiais, atuando também no combate às fake news.

“A comunicação pública tem como pilar a promoção da transparência e cumpre o importante papel de garantir o acesso a informações plurais e confiáveis ao cidadão. Com a Agência Amazonas, a Secom disponibiliza conteúdos de excelência produzidos pelas nossas equipes de repórteres, fotógrafos, cinegrafistas e demais assessores, tanto para o cidadão quanto para os nossos colegas que atuam em veículos de comunicação”, destacou a secretária de Estado de Comunicação Social, Josi Gomes.

Acessibilidade

A Agência Amazonas foi desenvolvida com ferramentas digitais que tornam o site mais acessível para pessoas com deficiência.

Dentre as iniciativas, constam a ampliação e redução do texto, efeitos de alto contraste e a tradução de conteúdo audiovisual em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

“Desde 2020, a Secom tem ampliado a inclusão em seus conteúdos digitais. O desenvolvimento da Agência Amazonas também foi pensado para ampliar o alcance da comunicação pública entre este público, tornando as informações acessíveis a todos”, reforçou a secretária executiva da Secom, Cristiane Mota.

Combate a notícias falsas

O portal permite também que o usuário realize o envio de informações duvidosas para que o Governo faça a checagem dos fatos, uma ferramenta que permite o combate a notícias falsas. Todo cidadão pode fazer um cadastro e enviar conteúdos por meio do site.

As informações serão checadas por uma equipe de jornalistas que atua na Secom e divulgadas nas redes sociais oficiais do Governo. Além disso, o cidadão também pode, por meio do site, fazer inscrição para receber conteúdos por meio do canal “Notícias do Amazonas”, no Telegram. A plataforma é utilizada para disseminação, em tempo real, de notícias oficiais do Estado, direto da fonte.

Para participar, basta acessar: https://t.me/imprensagovam.

*Em Tempo, com informações da assessoria

