Recuperados: 9 pacientes tratados em outros estados voltam para Manaus

Manaus - Vencendo a batalha contra a Covid-19, mais nove pacientes recuperados retornaram a Manaus, na noite desta quinta-feira (11) e madrugada de sexta-feira (12).Eles desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e receberam assistência do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com a Casa Militar, para o transporte até suas residências.

Os pacientes haviam sido transferidos para outros estados, a partir da ação conjunta entre Governo do Amazonas e o Governo Federal, para dar continuidade ao tratamento contra o vírus.

O primeiro voo, que veio de Belém (PA), chegou às 19h05 de quinta-feira e trouxe quatro pacientes. Eles são do município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), e passaram por tratamento na capital paraense. Outros três voos chegaram de Vitória (ES), com dois pacientes; Uberaba (MG), com mais dois; e Recife (PE), com um paciente curado da Covid-19.

Entre os pacientes vindos de Uberaba está Alécio Martins, 50, que foi recebido pelos abraços da família, que o esperava ansioso. Ele falou sobre o significado da transferência e elogiou o tratamento que recebeu.

“A transferência significou para mim uma chance de vida. Em Uberaba fomos muito bem acolhidos por profissionais competentes e pessoas espiritualizadas, maravilhosas, de que cada gesto mostrava generosidade para conosco. Eu agradeço muito a Deus por isso”.

*Com informações da assessoria

