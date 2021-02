Mais 20 leitos clínicos são abertos na Maternidade Ana Braga

O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, e o deputado estadual Dr. Gomes estiveram no local e fizeram a inauguração da ala | Foto: Divulgação

Manaus – Na manhã desta sexta-feira (12), 20 novos leitos clínicos foram inaugurados. O número de leitos desse perfil chega a 230.

Há 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atendimento exclusivo de casos da Covid-19. A maternidade passou por adaptações na estrutura para garantir o atendimento às pacientes com o vírus, sem deixar de garantir a segurança dos outros atendimentos que acontecem no local.

O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, e o deputado estadual Dr. Gomes estiveram no local e fizeram a inauguração da ala, juntamente com a gestão da Maternidade Ana Braga.

Segundo ele, a ampliação de leitos nas unidades da capital, realizada pelo Governo, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), está acontecendo a partir da estabilização da demanda de oxigênio.

“Tivemos que interromper essa ampliação em função do problema do oxigênio, mas agora, com a estabilização e a garantia pela empresa de que nós podemos ampliar pelo menos 100 leitos de UTIs e 250 leitos clínicos, nós estamos retomando essas ampliações e ativando esses leitos”, esclareceu o secretário.

O secretário destaca que a ampliação de leitos vem sendo realizada em diversas unidades de saúde, por meio de plano estratégico traçado pela SES, e, para dar suporte a essas novas estruturas, estão sendo instaladas miniusinas para produção de oxigênio.

