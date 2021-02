Estado do AM conclui mais de 415 km de sistemas viários

Sistema viário de Novo Airão foi um dos que foi reestruturado | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - Governo do Amazonas concluiu, em menos de dois anos de gestão, 415,31 quilômetros de sistemas viários em 30 municípios do estado através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). Atualmente, também está executando outros 249,85 quilômetros em 26 municípios. Ao todo, são 48 municípios contemplados com obras viárias.

Com investimento total de R$ 778.801.520,01, o projeto abrange 67 obras. O valor global da iniciativa corresponde à soma de obras concluídas e das que estão em andamento.

Em 2019, foram concluídas obras nos municípios do Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Manaquiri e Parintins.

Já em 2020 foram finalizadas obras em Amaturá, Anamã, Barcelos, Barreirinha, Boca do Acre, Caapiranga, Canutama, Fonte Boa, Guajará, Itapiranga, Juruá, Manacapuru, Manaus, Manicoré, Maraã, Maués, Novo Airão, Pauiní, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Uarini e Urucará. Ao todo, foram 415,31 quilômetros de sistemas viários reconstruídos entre 2019 e 2020.

Estrada no município de Anamã | Foto: Divulgação/Secom

Dentre os benefícios decorrentes das obras, destacam-se o desenvolvimento socioeconômico desses municípios, a segurança no tráfego dos condutores e a rapidez no fluxo de veículos.

O Governo do Amazonas entende que infraestrutura viária e desenvolvimento econômico caminham juntos. Tendo como premissa o argumento de que obras dessa natureza são indutoras do desenvolvimento social e econômico, principalmente no interior, o Executivo determinou a realização de obras de revitalização dos sistemas viários das sedes dos municípios.

Obras em andamento

Atualmente, 26 municípios, recebem obras de revitalização em sistemas viários. Além de Manaus, a lista tem Anamã, Atalaia do Norte, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Canutama, Eirunepé, Envira, Humaitá, Ipixuna, Itamarati, Japurá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins e Uarini.

Trabalhos também reestruturaram sistema viário em Urucará | Foto: Divulgação/Secom

O investimento do Governo do Amazonas nessas 32 obras, que contemplam o total de 249,85 quilômetros de vias, é na ordem de R$ 481.121.973,24.

Todas essas intervenções contribuem para a melhoria da qualidade de vida do interior como um todo e não apenas da capital, por meio do desenvolvimento socioeconômico dos municípios, com a melhora da autoestima, orgulho e dignidade dos habitantes pelo direito de ir e vir em segurança nas próprias cidades, além de garantir rapidez no tráfego de veículos.

*Com informações da assessoria

Leia Mais



BR-319: uma viagem pela história da rodovia que cruza a Amazônia

"Essa novela chegará ao fim em 2021", diz defensor da BR-319