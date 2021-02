Entrega presencial dos cartões mostra importância do Auxílio Estadual

| Foto: Divulgação/Seas

Manaus - A entrega presencial dos cartões do Auxílio Estadual do Governo do Amazonas tem comprovado a importância social do programa criado pelo governador Wilson Lima, com foco na segurança alimentar das pessoas em situação de extrema pobreza. No total, 100 mil famílias amazonenses estão recebendo o benefício de R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200.

A titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), Maricília Costa, que nesta semana coordenou pessoalmente o início da distribuição dos cartões em Iranduba, Parintins, Barreirinha e Boa Vista do Ramos, destaca que as visitas domiciliares estão servindo para mostrar que o programa tem chegado realmente a quem mais precisa do suporte governamental.

“Durante as entregas, tenho percebido que o cartão realmente está alcançando o seu objetivo, que é atender as mais pessoas mais vulneráveis. Estamos alcançando famílias que muitas vezes não têm o que comer em casa, mães que cozinham à lenha porque não têm gás de cozinha”, enfatiza a secretária Maricília.

| Foto: Divulgação/Seas

Necessidade

Moradora do bairro Nossa Senhora de Fátima, em Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus), a dona de casa Claudeleia Gomes Rolim tem 33 anos, é mãe de três filhos e bolsista do programa federal Bolsa Família. A pandemia da Covid-19 também afetou a sua família.

“Recebo esse cartão em casa com surpresa e muita alegria. Eu estava necessitando muito e vou usufruir. A nossa renda é apenas o Bolsa Família e algumas diárias que meu marido faz, mas nem isso está acontecendo por causa dessa doença”, disse Claudeleia.

| Foto: Divulgação/Seas

Informações

O site www.auxilio.am.gov.br está disponível para consulta dos beneficiários. Para a seleção das 100 mil famílias contempladas com o Auxílio Estadual, o Governo do Amazonas utilizou a base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, tendo como mês de referência novembro de 2020.

*Com informações da assessoria

