Combate à Covid: feiras limpas mantêm manauaras seguros nas compras

Trabalhadores higienizando o Mercado Adolpho Lisboa. | Foto: Semcom

Manaus - Os manauaras que costumam ir às feiras públicas para comprar verduras, peixes e outros alimentos, têm se deparado com locais mais limpos, mais iluminados e sanitizados contra a Covid-19. As novas impressões dos trabalhadores e clientes desses locais são reflexo de uma iniciativa da Prefeitura de Manaus, que tem promovido mutirões de higienização e limpeza em várias feiras da capital, buscando valorizar os espaços públicos e frear a proliferação do novo coronavírus.

Prefeito David Almeida coordena os trabalhos. | Foto: Semcom

As ações envolvem as secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), Limpeza Urbana (Semulsp) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), previstas para ocorrer em todas os mercados púbicos de Manaus, além de outros espaços da cidade.

Mercado Adolpho Lisboa

Tombado como Patrimônio Histórico Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o centenário Mercado Municipal Adolpho Lisboa foi um dos primeiros locais a receber a ação integrada da prefeitura. Os trabalhos foram acompanhados de perto pelo prefeito de Manaus, David Almeida.

Trabalhadores higienizando o Mercado Adolpho Lisboa. | Foto: Semcom

“Onde tiver um mercado, onde tiver uma feira, ou qualquer outro logradouro público, nós vamos estar higienizando, sanitizando, para que possamos proporcionar mais segurança sanitária à população da cidade de Manaus”, afirmou Almeida.

Dona Sanae Takeda é feirante há 50 anos. | Foto: Ayrton Senna Gazel

Quem comemorou a iniciativa foi a dona Sanae Takeda, 62, feirante há mais de 50 anos. Descendente de japoneses, ela é dona de uma banca de doces e produtos artesanais da Amazônia. A trajetória de dona Sanae se confunde com a história do Mercado Adolpho Lisboa.



"É muito bom ver a feira mais limpa, além do mais, nos sentimos mais seguros em relação à Covid-19. Eu vi essa feira fechar quando todos os trabalhadores daqui foram ver o Papa João Paulo II chegando a Manaus. Vi ela ficar anos seguidos interditada para reformas e, recentemente, vi quando a pandemia a deixou completamente vazia. Então sempre quando observo alguma iniciativa, que demonstra zelo por esse patrimônio, eu fico contente", disse Takeda.

Feira do Produtor

Além da lavagem e sanitização, a Feira do Produtor, que atende a moradores das zonas Norte e Leste, teve as ruas de seu entorno pavimentada, o que sempre foi uma das principais reivindicações dos trabalhadores e clientes do mercado.

| Foto: Seminf

De acordo com a secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), foram usadas mais de 450 toneladas de massa asfáltica, reestruturando aproximadamente 3,7 metros de vias.

Feira do Produtor com pavimento novo. | Foto: Ayrton Senna Gazel

Para o carregador João Silva, de 33 anos, a obra permite a melhoria na locomoção dos clientes e trabalhadores. "Ficou bem melhor, antes tinha muita lama, era um transtorno. Principalmente para mim, que estou sempre levando e trazendo mercadoria", contou ele.

Carregador trabalhando no entorno da Feira da Panair, que foi pavimentado. | Foto: Ayrton Senna Gazel

Feira do Santo Antônio

Localizada em frente à Câmera Municipal de Manaus (CMM), a Feira do Santo Antônio também recebeu a atenção da administração municipal. O local passou por limpezas, foi sanificado e teve as árvores que o cercam podadas.

Feira do Santo Antônio também foi higienizada. | Foto: Ayrton Senna Gazel

"É interessante observar como uma simples iniciativa do poder público pode ser benéfica. Por exemplo, só o fato de terem aparado as árvores, que ficam próximas aqui da feira, já percebemos que a iluminação natural dentro do mercado ficou bem melhor", relatou Carla, cliente da feira há quase 5 anos.

As árvores do entorno da feira foram podadas, o que melhorou a iluminação. | Foto: Ayrton Senna Gazel

Ao todo, 43 feiras serão higienizadas

O secretário da Semacc, Renato Júnior, explicou que a orientação do prefeito David Almeida é de que todas as secretarias trabalhem de forma enérgica contra à Covid-19. “Temos 43 feiras e iremos sanitizar todas elas. Estamos alinhando as ações entre Semacc e Semulsp, juntamente com outras secretarias, para que os permissionários e também os clientes possam ter um ambiente muito melhor para trabalharem”, explicou.



Segundo o secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, as feiras sãos locais estratégicos para receber higienização, por haver grande fluxo de pessoas nesses locais.

“Estamos enfrentando uma pandemia e esse serviço auxilia a coibir uma alta probabilidade de contaminação, por serem áreas de grande circulação de pessoas. Iniciamos pela região central, mas a cada dia vamos estar em pontos diferentes da cidade, como terminais, feiras, paradas de ônibus”, explicou o gestor.

