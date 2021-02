Município e Estado encerram o último dia de matrículas para alunos

A Prodam contabilizou 57.051 solicitações de reservas de vagas, sendo 30.980 para a rede de ensino municipal de Manaus e 26.071 para a rede estadual | Foto: Divulgação

A Prefeitura de Manaus e o governo do Estado encerraram nesta sexta-feira (12) o período de matrículas para novos alunos nas redes públicas de ensino do Amazonas. O procedimento foi realizado de forma remota pelo portal de Matrículas, www.matriculas.am.gov.br, e também pela Central de Atendimento de Matrículas, por meio do telefone 0800-434-4040.

Até as 17h desta sexta-feira, o site Matrículas Amazonas, provido pela empresa Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), contabilizou 57.051 solicitações de reservas de vagas, sendo 30.980 para a rede de ensino municipal de Manaus e 26.071 para a rede estadual. Os números foram obtidos nas bases de dados do sistema de matrícula, que atende de forma simultânea o Estado e o município.

Este ano a rede municipal de ensino oferece 263 mil vagas (incluindo rematrícula, reordenamento e novos alunos).

“Seguimos as recomendações do prefeito David Almeida e estamos realizando todo o procedimento de forma on-line, para evitar aglomerações nas unidades de ensino e a propagação da Covid-19. Garantir a segurança dos servidores, alunos e pais é uma prioridade desta gestão”, destaca o titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Pauderney Avelino.

A gerente de Matrículas da Semed, Darlene Liberato, reforça que o período para transferências inicia na próxima segunda-feira, 15. “Os pais podem verificar as vagas pelo site ou pelo 0800, que está à inteira disposição para atendimento. Na segunda-feira, dia 15, começam as transferências para o pai que deseja, por algum motivo, mudar o aluno com deficiência de escola. A Semed se põe à disposição para realizar esse atendimento”, pontua.

Ela também destaca que a transferência para alunos da educação regular começa na quarta-feira, 17.

Este primeiro processo de matrículas foi dedicado a estudantes que não estiveram matriculados no ano letivo de 2020, em unidades de ensino da rede estadual ou municipal, e também a alunos transferidos de outros Estados.

Retardatários

O titular da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), interino, Luís Fabian, lembra que, após o término do período de transferências, o calendário de matrículas para as redes públicas seguirá aberto, de acordo com a disponibilidade de vagas nas escolas. “Quando terminarmos as transferências, no dia 19, seguiremos matriculando aqueles estudantes que não conseguiram reservar as vagas dentro dos prazos anteriores. O objetivo é atender todos esses jovens”, finaliza.

*Com informações da assessoria