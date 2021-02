SES-AM reúne representantes das empresas médicas para alinhamento SE

Na avaliação do secretário de saúde, a reunião mensal permite a obtenção de informações dos profissionais | Foto: Divulgação

O secretário de Estado de Saúde (SES-AM), Marcellus Campêlo, participou de reunião, nesta sexta-feira (12), com representantes das empresas de serviços médicos que atuam nos hospitais da rede estadual de saúde.

Na avaliação do secretário de saúde, a reunião mensal permite a obtenção de informações dos profissionais que estão na linha de frente, o aprimoramento da gestão e a aproximação com a categoria.

“É uma reunião que estabelecemos desde quando assumimos. Inicialmente, começamos a nos reunir com cada empresa médica. Por ter muitas demandas comuns, resolvemos estabelecer uma reunião mensal com todos os médicos para ouvi-los e possamos cada vez mais melhorar. No início, entre as demandas estavam atrasos de pagamento e hoje é mínimo esse tipo de discussão”, afirmou o secretário.

O Governo do Amazonas empregou todos os esforços, nos últimos dois anos, para regularizar o pagamento às empresas médicas, inclusive, quitou dívidas de exercícios anteriores, por exemplo do ano de 2018.

Marcellus ressaltou a importância da manutenção do diálogo entre todos os atores que compõem o serviço público de saúde; e agradeceu o empenho dos profissionais.

“Temos muita gratidão pelo empenho e dedicação dos médicos, principalmente, neste momento. Com o novo pico da pandemia, janeiro foi muito complicado para todos nós. É positivo saber tanto o que está dando certo quanto o que não está. Manter aquilo que está certo e eliminar os problemas para que a gente tenha melhores indicadores de gestão na rede”, finalizou.

