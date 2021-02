Wilson Lima solicita antecipação da campanha de vacinação contra gripe

Wilson Lima solicitou antecipação da campanha de vacinação contra a gripe. | Foto: Divulgação

Em virtude do atual cenário epidemiológico da Covid-19 e do período chuvoso pelo qual passa o estado do Amazonas, o governador Wilson Lima solicitou ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe.

A solicitação foi feita durante a reunião do Comitê de Resposta Rápida de Enfrentamento da Covid-19, formado pelos três níveis de governo – federal, estadual e municipal, na noite desta sexta-feira (12), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

A campanha nacional de imunização contra a gripe ocorre no mês de abril. Conforme o governador, antecipar a vacinação é mais uma forma de prevenir a população da exposição ao vírus da gripe no período chuvoso.

"Aqui no estado do Amazonas o nosso período chuvoso começa em novembro, e a campanha de vacinação nacional começa em abril, que é quando já estamos saindo do período chuvoso. Então a gente recebe a nossa vacinação contra a gripe depois que já passou o pior período, então eu queria fazer esse apelo para que a gente pudesse antecipar essa campanha de vacinação”, disse o governador.

Durante a reunião, Wilson Lima e o ministro Eduardo Pazuello anunciaram o Plano de Aceleração de Vacinação contra Covid-19 na Amazônia, que inicia pelo Amazonas a partir do dia 22 de fevereiro, abrangendo a imunização de pessoas acima dos 50 anos de idade.

O governador Wilson Lima apresentou, ainda, as ações de combate à Covid-19 no estado, norteadas pelos dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), com destaque para ampliação da rede de assistência da saúde no estado.

*Com informações da assessoria.

